Αταμάν: «Ξέρω ότι σε όλη την Ευρώπη είναι περίεργοι για να δουν τον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής των “πράσινων” μίλησε στα social media της EuroLeague και εξήγησε πως είναι σίγουρος ότι το “τριφύλλι” θα πετύχει τους στόχους του, ενώ πρόσθεσε πώς έχουν όλοι περιμένουν να δουν την ομάδα να αγωνίζεται.

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στη Βαρκελώνη για τα γυρίσματα του promo της EuroLeague. Σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων που πραγματοποιούνται στην ισπανική πόλη, ο προπονητής των “πρασίνων” μίλησε στην κάμερα της EuroLeague για τους στόχους που πιστεύει ότι θα πετύχει η ομάδα, καθώς πρόσθεσε πως όλοι περιμένουν και έχουν περιέργεια να δουν την ομάδα να αγωνίζεται.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η αίσθησή μου είναι διαφορετική αυτή τη σεζόν. Είναι κάτι ενθουσιώδες για μένα, να ξεκινάω τη νέα χρονιά με μια νέα ομάδα. Μεγάλοι στόχοι, μεγάλες προσδοκίες με όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ξέρω ότι σε όλη την Ευρώπη είναι περίεργοι για να δουν τον Παναθηναϊκό. Νιώθω καλά, όπως πάντα. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Θα δούμε. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι θα κερδίσουμε ακόμη μια φορά».//ΓΓ

Catching up with the new @paobcgr boss, Ergin Ataman to get his thoughts ahead of a new-season 🎤

As per usual, he was on good form 👀

Watch until the end for a classic Ataman Declaration 🗣️ pic.twitter.com/DTu318TZnV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 13, 2023