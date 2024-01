Ασταμάτητος Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Καβαλίερς

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον “Greek Freak”, που με ένα νέο γεμάτο triple-double οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 126-116 επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, στον πρώτο αγώνα μετά από την απόλυση του Έιντριαν Γκρίφιν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε… κέφια, πέτυχε για δεύτερο σερί παιχνίδι triple-double και έτσι απλά οι Μπακς έφτασαν στη νίκη με 126-116 κόντρα στους Καβαλίερς στο “Fiserv Forum”.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν… οδοστρωτήρας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 35 πόντους με 15/23 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 18 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κοψίματα και 2 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής, σημειώνοντας το 42ο triple-double της καριέρας του σε κανονικές περιόδους, το 45ο συνολικά και το 7ο φετινό του! Ο Κρις Μίντλεντον πρόσθεσε 24 πόντους (5 ριμπ., 5 ασίστ) με 8/15 σουτ, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ τελείωσε το ματς με 28 πόντους, με 6/12 δίποντα, 2/9 τρίποντα και 10/11 βολές.

The Greek Freak dropped a triple-double to take down the Cavs in Milwaukee 🦌

35 PTS

18 REB

10 AST pic.twitter.com/DmM2KkrWbY

— NBA (@NBA) January 25, 2024