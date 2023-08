Αρίνας: «Το ρόστερ της Team USA είναι για λύπηση»

Σκληρή κριτική άσκησε ο παλαίμαχος γκαρντ στον Στιβ Κερ σε διαδικτυακή εκπομπή για τις επιλογές των παικτών που θα εκπροσωπήσουν την Αμερική στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας δεν δίστασε να σχολιάσει το ρόστερ των Αμερικανών που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι στο επίπεδο για να πρωταγωνιστήσει σε μία τέτοια διοργάνωση. Επίσης, τόνισε ότι είναι ντροπιαστικό ο Στιβ Κερ και το τεχνικό επιτελείο του να αποκλείουν παίκτες τύπου Τρέι Γιανγκ λέγοντας τους ότι δεν θα ταιριάξουν στο πλάνο της ομάδας.

Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει για όλες τις εθνικές που θα συμμετέχουν στο Mundobasket, έτσι και η Team USA έκανε την αρχή για άλλη μία καλοκαιρινή προσπάθεια από το Λας Βέγκας, την προηγούμενη Πέμπτη (03/08). Σήμερα (07/08), θα δώσει και το πρώτο φιλικό τεστ με αντίπαλο την Εθνική του Πουέρτο Ρίκο.

«Βλέπετε τη λίστα των παικτών του Στιβ Κερ; Είναι ένα ρόστερ για λύπηση. Χαίρομαι για τα παιδιά που είναι εκεί, αλλά κάποια δεν τα ξέρω καν. Κάποιοι από αυτούς μάλλον δεν είναι βασικοί ούτε στις ομάδες τους.

Είναι ντροπή γιατί κάποιοι σταρ θέλουν πραγματικά να παίξουν (σ.σ. εννοεί τον Τρέι Γιανγκ) και τους αποκλείεις λέγοντας ότι δεν ταιριάζουν στο στυλ σου. Πώς διάολο ξέρεις ότι δεν θα προσαρμοστεί στο στυλ σου, αν δεν του δώσεις μια ευκαιρία; Γι’ αυτό γίνεται η προετοιμασία. Ας πάνε αυτοί που θέλουν και ας δείξουν εκεί αν μπορούν. Μην κρίνεις τον κάθε παίκτη από το πώς παίζει στην ομάδα του, ας δεις πρώτα τι μπορεί να κάνει παίζοντας δίπλα σε διαφορετικούς παίκτες».//ΜΛ.

“You see that list [Team USA] got? A sorry ass group… Some of them probably don’t even start on their team… It’s embarrassing when you have star players that do want to participate.”

Gilbert Arenas on this year's Team USA roster 😳

(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/j2Tdy5XNrh

