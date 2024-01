Αποχώρησε ο Πιανιτζιάνι από την Τσεντεβίτα λόγω… υγείας

Σύντομο το πέρασμα του Ιταλού προπονητή από την άκρη του σλοβενικού πάγκου, αφού περνάει περιπέτειες με την υγεία του.

Δεν είναι κάτι που δεν ήταν γνωστό στην ομάδα. Η Τσεντεβίτα Ολίμπια δεν είχε τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι σε αρκετά παιχνίδια στο πλάι της, λόγω της κατάστασης της υγείας του. Έτσι, οι δύο πλευρές έλυσαν την συνεργασία τους.

Ο Ιταλός έχασε οκτώ παιχνίδια συνολικά με τη σλοβενική ομάδα και στο EuroCup βρίσκεται τελευταία στον όμιλό της, με το αρνητικό ρεκόρ 0-13.

Αναλυτικά τα λόγια του διευθυντή της Τσεντεβίτα, Νταβόρ Ούζμπινετς:

«Ευχαριστούμε τον Σιμόνε για την επαγγελματική του δουλειά και τη στάση του κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε μαζί μας. Ταυτόχρονα του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του και γρήγορη ανάρρωση».//ΓΚ

Simone Pianigiani is no longer the Head Coach of Cedevita Olimpija.

Simone, good luck and thank you!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/l3DCE6VV6i

— Cedevita Olimpija Ljubljana – English (@KKCedOL_EN) January 1, 2024