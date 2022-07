Αποχαιρέτησε τη Ζαλγκίρις ο Λοβέρν

Έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο 30χρονος Γάλλος ψηλός μετά από δυο χρονιές στη Λιθουανία.



Ο Ζοφρί Λοβέρν αποχαιρέτησε και επίσημα τη Ζαλγκίρις Κάουνας και ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι η γαλλική Βιλερμπάν.

Την προηγούμενη σεζόν, ο Λοβέρν σε 13 παιχνίδια που είχε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, μέτρησε 8.3 πόντους και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς, ωστόσο ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς, περνώντας και την πόρτα του χειρουργία μέσα στη σεζόν.

Ο 30χρονος Γάλλος σέντερ είπε το “αντίο” στη λιθουανική ομάδα και τους φίλους της μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, λέγοντας τα εξής:

«Ευχαριστώ τον οργανισμό της Ζάλγκιρις, τους φιλάθλους και την πόλη του Κάουνας για αυτά τα δύο χρόνια που περάσαμε μαζί. Εύχομαι τα καλύτερα στο κλαμπ για το μέλλον».

Thank you @bczalgiris , Zalgiris fans, city of Kaunas for these 2 years that we spent together.

Wishing the club the best for the future ! 👍🏼 pic.twitter.com/BSJ8BB35vJ

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) July 29, 2022