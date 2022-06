Αντετοκούνμπο-Ράσφορντ: Αντάλλαξαν φανέλες στην πρεμιέρα

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής, παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την ταινία με τη ζωή του Greek Freak, με τους φίλους του αθλητισμού να αποθεώνουν τους δύο αθλητές.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, έδωσε το παρών στην λαμπερή πρεμιέρα για την ταινία με τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι δύο αθλητές, αναγνώρισαν ο ένας το ταλέντο του άλλου, ανταλλάσσοντας φανέλες και βγάζοντας φωτογραφίες.

Ο επίσημος λογαριασμός της Disney στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφία στους προσωπικούς της λογαριασμούς με τους δύο μεγάλους αθλητές, γράφοντας “Όταν το παιχνίδι συναντά το παιχνίδι”.

Δείτε της αναρτήσεις του επίσημου λογαριασμού της Disney:

@Giannis_An34 greets his @NikeBasketball fans at the #DisneyRise world premiere 🤩 pic.twitter.com/DolirhDf0e

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 23, 2022