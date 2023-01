Αντετοκούνμπο – Ντόντσιτς, Ελλάδα – Σλοβενία στο ΟΑΚΑ!

Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, προγραμματίστηκε μεταξύ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και το αντίστοιχο των Σλοβένων!

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ, στις 4 Αυγούστου και στο ΟΑΚΑ, αναμένεται να διεξαχθεί φιλικό ματς μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας, για την προετοιμασία σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023.

Αμφότερες οι χώρες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στον εν λόγω θεσμό και θα κληθούν αντιμέτωπες για ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας, στο οποίο θα δώσουν το παρόν -κατά πάσα πιθανότητα- και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με την… αινιγματική ανάρτηση που έκανε η Ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.//

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM

