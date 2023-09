Αντετοκούνμπο: «Μπορώ να καρφώσω ακόμη…»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο “Greek Freak” θέλησε να δηλώσει πως είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Με έναν… ξεχωριστό τρόπο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ. Ο “Greek Freak” πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Twitter του με μία φωτογραφία που καρφώνει και ένα σχόλιο… “Μπορώ να καρφώσω ακόμη. Θα είμαστε καλά”.//Γ.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Man I can still dunk!! We gonna be good 😂 pic.twitter.com/v2F9HIX3ZI

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 20, 2023