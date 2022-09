Αντετοκούνμπο: «Καλά πήγε η media day, πουλήσαμε μερικά παπούτσια»

Ο Greek Freak όπως ήταν φυσικό βρέθηκε στη φωτογράφιση των Μπακς και δεν έχασε την ευκαιρία να προωθήσει τα νέα του παπούτσια, ανεβάζοντας μάλιστα και σχετική φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, φωτογραφήθηκε στη Media day της ομάδας, μη χάνοντας την ευκαιρία να διαφημίσει τα νέα του παπούτσια. Μάλιστα, εμφανίστηκε έκπληκτος όταν παρατήρησε τον Μπρουκ Λόπεζ, ο οποίος φορούσε ήδη τα Zoom Freak.

O Γιάννης, ανέβασε μάλιστα φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια, συνοδεύοντάς τη με τη φράση “Καλά πήγε η media day. Πουλήσαμε μερικά παπούτσια”

Media Day was a success!! We sold some shoes 🤣😂 pic.twitter.com/apeiyVzFuI

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 27, 2022