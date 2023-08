Αντάι Μάρα: Ο Ισπανός “ασημένιος” ύψους 220 εκατοστών θα αγωνιστεί στο UCLA

Ο 18χρονος Αντάι Μάρα αγγίζει τα 2.20μ και θα αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής με την φανέλα του διάσημου πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια.

Ο Αντάι Μάρα κατέκτησε πρόσφατα το ασημένιο μετάλλιο του EuroBasket U18 με την Εθνική Ισπανίας, εντυπωσιάζοντας με το ύψος του και την ηλικία του, κερδίζοντας την είσοδο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες.

Ο νεαρός σέντερ πέτυχε 14 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 2.7 μπλοκ ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, όντας μέλος την καλύτερης πεντάδας της. Φορώντας τη φανέλα της Σαραγόσα τη σεζόν 2022/2023, αναδείχθηκε στην καλύτερη ομάδα νέων της λίγκας ACB.//ΓΚ.

𝐀𝐃𝐀𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐀 ⏩ 𝐔𝐂𝐋𝐀.

The Bruins have signed Aday Mara, a 7-foot-3 center from Spain. Mara will be a freshman at UCLA this fall.

