Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Κάρι

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέητ Γουόριορς δεν έκλεισε την πόρτα στην πιθανότητα να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

Ο Στεφ Κάρι σε συνέντευξη του δήλωσε πως ο προπονητής του στους Γούοριορς, Στηβ Κερ, προσπαθεί να τον πείσει να αγωνιστεί για μια τελευταία φορά με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και πως πάντα απολαμβάνει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του. Ο Κερ είναι προπονητής και στην εθνική ομάδα των H.Π.Α. και προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει των Αγώνων του 2024 με τον επί χρόνια παίκτη του στο Γκόλντεν Στέητ. Οι δύο τους έχουν κατακτήσει μαζί 4 πρωταθλήματα, ενώ ο Κάρι έχει δύο χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Αναλυτικά η δήλωση του Κάρι:

«Ο κόουτς πάντα μου κάνει πλάκα για το ότι δεν έχω μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων. Προσπαθεί, ήδη, να με πείσει για το επόμενο καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω, ακόμα, τι θα κάνω, αλλά το γεγονός πως είναι προπονητής αυτός (σ.σ ο Κερ) αυξάνει τις πιθανότητες. Θα έπαιζα για αυτόν οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί το καλοκαίρι του 2024».//ΣΠ

