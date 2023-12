Ανεβάζει ρυθμούς ο Κοστέλο

Χαμογέλα στις τάξεις της Μπασκόνια, καθώς ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς είδε να επιστρέφει στις προπονήσεις της ομάδας ο 30χρονος Αμερικανός.

Ο Ματ Κοστέλο τραυματίστηκε σοβαρά στις αρχές του Δεκεμβρίου, είχε υποστεί διάστρεμμα στο ματς πρωταθλήματος με την Μπανταλόνα, στις 5 Δεκεμβρίου.

Πλέον, όπως έδειξε και στην σημερινή (26/12) προπόνηση, έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού, ανεβάζοντας ρυθμούς ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Την φετινή χρονιά ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ έχει κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ στο πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ, στην Euroleague μετράει αντίστοιχα 7,9 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ. //ΜΛ.

😉 Look who is back! @MattCostello10 ya está de vuelta con el equipo 💪#GoazenBaskonia pic.twitter.com/hGFnO0UA4U

— Baskonia (@Baskonia) December 26, 2023