Ανατροπή δεδομένων με Μπαρνς στο Σακραμέντο

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Αμερικανός φόργουορντ θα μείνει ελεύθερος και οι Κινγκς θα έχουν χώρο τόσο στο salary cap, όσο και στο ρόστερ τους, ξεκίνησαν οι συζητήσεις ανανέωσης και η υπόθεση αποκτά ενδιαφέρον λόγω… Σάσα Βεζένκοφ.

Μία διαφορετική τροπή παίρνει ο σχεδιασμός που γίνεται στο Σακραμέντο ενόψει της επόμενης σεζόν στο ΝΒΑ, καθώς η αποχώρηση του Χάρισον Μπαρνς φαινόταν σίγουρη, ωστόσο τελικά είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να παραμείνει.

Όπως μεταδίδουν στην Αμερική, τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, που συζητούν την περίπτωση να υπογράψουν ένα νέο συμβόλαιο, μιας και το τρέχον ολοκληρώνεται σύντομα και ο παίκτης θα γίνει unrestricted free agent.

Ο 31χρονος άσος είναι από το 2019 στους Κινγκς, έχοντας τετραετές συμβόλαιο έναντι 85 εκατομμυρίων δολαρίων που έληξε πρόσφτα. Πλέον, μένει να φανεί το τι θα συμβεί με το μέλλον του, κάτι που ίσως επηρεάσει κι αυτό του Σάσα Βεζένκοφ.//ΜΠ.

According to a league source, the Kings and Harrison Barnes’ camp have restarted talks. No word if he will sign a new extension, but they are back at the table.

— James Ham (@James_HamNBA) June 28, 2023