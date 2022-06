Ανάρτηση με… νόημα από τον Ραζνάτοβιτς (φώτο)

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη μετακίνηση των Γουίλ Κλάιμπερν και Άντε Ζίζιτς στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αινιγματικός, ο διάσημος ατζέντης, ανέβασε φωτογραφία με τους Γουίλ Κλάιμπερν και Άντε Ζίζιτς να συνεργάζονται, προαναγγέλλοντας την κοινή παρουσία τους στην Εφές Αναντολού.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Τέλειο παράδειγμα πιν εν ρολ με δημιουργό και σμολ φόργουορντ! Πριν λίγα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη»!

Perfect example of pick and roll with small forward as the creator and center!😀

Few years ago, in Istanbul!#BeoBasket pic.twitter.com/fuYMQSKkqF

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 6, 2022