Ανανέωσε με τους Κλίπερς ο Λέοναρντ

Με αστραπιαίες κινήσεις η ομάδα των Κλίπερς ανέβασε τις απολαβές του ,καθώς την σεζόν 2024-2025 ο Αμερικανός φόργουορντ είχε την επιλογή να πάρει περισσότερα από 45 εκατομμύρια.

Με το συμβόλαιο του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Καουάι Λέοναρντ μπορεί να θεωρείται για τουλάχιστον τρία ακόμα χρόνια Κλίπερ. Ο Άντριαν Βοναρόβσκι έκανε γνωστή την είδηση πως ο αστέρας των Κλίπερς ανανεώσε το συμβόλαιο του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ποσό, αλλά και η χρονική διάρκεια του, καθώς έχει δυο τουλάχιστον χρόνια στο συμβόλαιο του. Φυσικά τα χρήματα θα είναι περισσότερα από τα 45 εκατομμύρια που έχει, αλλά με τη νέα συλλογική σύμβαση θα εκτοξευτούν.//ΓΡ.

Kawhi Leonard has signed a contract extension with the Clippers, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2024