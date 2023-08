Ανακοίνωσε τον Μπολάτογλου ο Ερμής

Την απόκτηση του 25χρονου περιφερειακού γνωστοποίησε η ομάδα του Σχηματαρίου ενόψει της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Elite League.

Ο Ερμής Σχηματαρίου έχοντας… υψηλές βλέψεις στο άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Elite League, συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το “παζλ” που δημιουργεί ο κόουτς Οικονόμου.

Η τελευταία προσθήκη της ομάδας από τη Βοιωτία “ακούει” στο όνομα του Θάνου Μπολάτογλου. Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν στη Β’ Εθνική με τη φανέλα του Παλαιού Φαλήρου, είναι έτοιμος να κάνει το… μεγάλο βήμα στην καριέρα του, ενώ πέρσι μέτρησε σε 21 ματς 7,8 πόντους με 26 εύστοχα τρίποντα συνολικά στη χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερμή Σχηματαρίου:

«Ο Ερμής Σχηματαρίου συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θάνο Μπολάτογλου, ο οποίος αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας μας.

Το Who is Who

Ο Θάνος Μπολάτογλου είναι γεννημένος στις 28 Μαρτίου του 1998 έχει ύψος 2.00μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3». Άρχισε να αγωνίζεται στον Ιωνικό Νικαίας όπου πήρε και το «βάπτισμα του πυρός» στις εθνικές κατηγορίες. Το 2017 πήρε μεταγραφή για την Ένωση Ιλίου, όπου παρέμεινε αποτελώντας σημαντικό μέλος του ρόστερ μέχρι και το καλοκαίρι του 2021 όταν και εντάχθηκε στην ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Φέτος, θα αγωνιστεί μαζί μας για πρώτη φορά στην καριέρα του, στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ (Elite League).

Σε δήλωσή του, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Θάνος ανέφερε: «Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον coach Οικονόμου και τη διοίκηση του Ερμή Σχηματαρίου. Με προσέγγισαν και με εμπιστεύτηκαν για το πρωτάθλημα της Elite League. Για μένα είναι κάτι καινούριο, γιατί θα είναι η πρώτη μου χρονιά στην Elite League και υπάρχει πολλή όρεξη και δίψα. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, υπάρχουν ομάδες με πολύ δυνατά ρόστερ και δεν υπάρχει κανένα εύκολο ματς. Ελπίζω να έχουμε υγεία πάνω απ’ όλα και τύχη γιατί χρειάζεται. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο»!

Θάνο, κάλως όρισες στην οικογένεια του Ερμή Σχηματαρίου!».//Γ.