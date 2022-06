Ανακοίνωσαν Χαμ οι Λέικερς

Τη συμφωνία τους με τον 48χρονο προπονητή από το Μίτσιγκαν ανακοίνωσαν οι «λιμνάνθρωποι».

Ο Ντάρβιν Χαμ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο πρώην βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μιλγουόκι Μπακς, ανέλαβε ίσως την πιο δύσκολη δουλειά στο NBA. Πρόκειται για την πρώτη από τις πολλές κινήσεις που θα κάνει η ομάδα της «πόλης των αγγέλων» φέτος το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση:

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Coach Ham! pic.twitter.com/V91QyME7EI

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 3, 2022