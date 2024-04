Άλμπα Βερολίνου: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Προσίντα

Σοβαρό πλήγμα θα είναι για την ομάδα του Βερολίνου, καθώς θα χάσει έναν παίκτη, ο οποίος ήταν παραγωγικός και ένας εκ των κορυφαίων για τον Ίσραελ Γκονθάλεθ.

Ο Γαμπριέλ Προσίντα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας χρόνιου ερεθισμού στον αριστερό επιγονατιδικό τένοντα και θα χρειαστεί από 3 έως και 4 μήνες ώστε να επανέλθει σε κατάσταση όπου θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά.

Τη φετινή σεζόν ο παίκτης της Άλμπα Βερολίνου, μετράει κατά μέσο όρο 8,3 πόντους με 1,6 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 17:27 λεπτά εντός παρκέ.

Gabriele Procida wird uns leider für weitere drei bis vier Monate fehlen.

Der 21-Jährige wurde infolge einer Reizung der linken Patellasehne operiert. Er befindet sich nun in der Rehaphase, in der intensiv an seiner Rückkehr gearbeitet wird.

Get well soon, Gabri! 🙏 pic.twitter.com/OAE3ZbJTLj

— ALBA BERLIN (@albaberlin) April 11, 2024