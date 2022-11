Υποδοχή… πρωταθλητών στην Εθνική Αγγλίας μετά την πρόκριση

Τα “τρία λιοντάρια” πήραν το εισιτήριο για τους “16” στη διοργάνωση με δύο νίκες και μια ισοπαλία και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου όπου διαμένει της επεφύλαξαν μία έκπληξη.

Υποδοχή πρωταθλητών κόσμου επεφύλαξαν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο που μένει το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ. Μετά τη νίκη επί της Ουαλίας, η Αγγλία εξασφάλισε την πρωτιά και ταυτόχρονα την πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

Εκεί, οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου, περίμεναν την αποστολή με Αγγλικές σημαίες και χειροκροτήματα, με τους παίκτες να ενθουσιάζονται και τον Χάρι Μαγκουάιρ να απαθανατίζει τη στιγμή με το κινητό του και να χαιρετά έναν έναν τους εργαζόμενους.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω την όμορφη έκπληξη:

England squad received a special welcome when they arrived back at their hotel last night 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🎥 @England #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bdXHMi3PqD

— Football Daily (@footballdaily) November 30, 2022