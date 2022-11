Το Κατάρ έγινε η πρώτη διοργανώτρια που χάνει στην πρεμιέρα της

Ιστορία γράφτηκε με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, καθώς οι διοργανωτές, με την ήττα από τον Ισημερινό, κατέγραψαν μια αρνητική πρωτιά στην ιστορία του θεσμού.

Το Κατάρ γνώρισε την ήττα με 2:0 από την Ισημερινό, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Με αυτό το τρόπο, έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα, που χάνει στην πρεμιέρα της, στην ιστορία του θεσμού.

Στα προηγούμενα 21 Μουντιάλ, είχαν καταγραφεί 16 νίκες των διοργανωτών και μόλις 5 ισόπαλα αποτελέσματα. Οι ισοπαλίες ήταν οι εξής:

1966 (Αγγλία-Ουρουγουάη 0:0)

1970 (Μεξικό-Σοβιετική Ένωση 0:0)

1982 (Ισπανία-Ονδούρες 1:1)

1994 (ΗΠΑ-Ελβετία 1:1)

2010 (Νότια Αφρική-Μεξικό 1:1)

* Οι γηπεδούχοι ήταν και οι διοργανωτές.//

😳 Qatar are the first hosts EVER to lose their opening World Cup game… #FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/81u3PvqeJz

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022