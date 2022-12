Το… φαινόμενο απαντά στο δίλλημα “Μέσι ή Ρονάλντο;”

Ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα, ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην ιστορία του αθλήματος, επέλεξε ανάμεσα στον Αργεντίνο σταρ της Παρί και τον Κριστιάνο, βάζοντας φωτιά στο αιώνιο debate.

Το “φαινόμενο” απάντησε στο δίλλημα μεταξύ Κριστιάνο και Μέσι, με ένα πολύ έξυπνο σχόλιο. Ο Βραζιλιάνος “θρύλος” επέλεξε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ, αποθεώνοντας παράλληλα, τον Ρονάλντο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει απίθανα πράγματα, που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να επαναλάβει. Αλλά ο Μέσι κάνει πράγματα που είναι αδύνατον κάποιος να ξανακάνει. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστή στον κόσμο για εμένα».//

The original Ronaldo talking about both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHSi0zlulf

