Τέλος από την Γκάνα ο Άντο, συνεχίζει στην Ντόρτμουντ

Ο μέχρι πρότινος προπονητής της εθνικής Γκάνας, μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ουρουγουάη και τον αποκλεισμό των “μαύρων αστεριών” από το Μουντιάλ, αποφάσισε να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των Αφρικανών.

Ο Ότο Άντο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Γκάνας, ύστερα από μόλις 10 μήνες, με τον 47χρονο να αναλαμβάνει χρέη βοηθού προπονητή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Γκανέζος έχει περάσει ξανά από αυτή τη θέση τη σεζόν 2020/21, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 διατελούσε χρέη σκάουτερ στους Βεστφαλούς.//

Ghana head coach Otto Addo has decided to resign from his role. His chapter as Ghana manager is now over. 🚨🇬🇭 #Qatar2022

The decision has been made as Otto Addo will continue as assistant coach at Borussia Dortmund. pic.twitter.com/d6RtbeLgHi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2022