Προπονήθηκε κανονικά ο Νεϊμάρ | Αισιοδοξία για το ματς κόντρα στη Ν. Κορέα

Ευχάριστα νέα για τη “σελεσάο” με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο επερχόμενο παιχνίδι.

Χαμόγελα στη “σελεσάο” μετά την είδηση ότι ο Νεϊμάρ, πήρε κανονικά μέρος σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης, κάτι που σημαίνει ότι το οίδημα στον αστράγαλό του έχει υποχωρήσει αισθητά.

Αισιοδοξία υπάρχει και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στον επερχόμενο αγώνα κόντρα στη Ν. Κορέα, όμως το ιατρικό τιμ αλλά και ο Τίτε παραμένουν επιφυλακτικοί, περιμένοντας τα νέα από την Κυριακάτικη προπόνηση έτσι ώστε να δουν αν είναι στο 100% έτοιμος.

Παρόλα αυτά, ο Βραζιλιάνος σταρ, με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, εξέφρασε τη χαρά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω καλά. Ήξερα ότι θα το κάνω τώρα».//

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9

— Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022