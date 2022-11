Πλήγμα και με Κέιν στην Αγγλία

Ο αρχηγός των “Τριών Λιονταριών” αποχώρησε με δεμένο αστράγαλο από την αναμέτρηση κόντρα στο Ιράν και ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ καλείται να αντιμετωπίσει νέο… πονοκέφαλο.

Ο Χάρι Κέιν, μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με το Ιράν, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με δεμένο τον αστράγαλο.

Τα “Τρία Λιοντάρια” ανησυχούν σημαντικά για την κατάστασή του επιθετικού της Τότεναμ, ενώ θυμίζουμε πως μένει να φανεί και το αν έχει σοβαρό πρόβλημα ο Χάρι Μαγκουάιρ που αποχώρησε επίσης με τραυματισμό από τον ίδιο αγώνα.//

Harry Kane walking through mixed zone with right ankle lightly strapped & slight limp after 48th-min challenge by Pouraliganji. Kane was replaced on 75 mins so 1 to watch but seems to have escaped serious injury @TheAthleticFC #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ENG https://t.co/rRbQ9JZ45N pic.twitter.com/twVO2lwLoy

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 21, 2022