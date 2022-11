Ο Ονάνα φεύγει από το Κατάρ!

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας έμεινε εκτός ενδεκάδας για την αναμέτρηση με τη Σερβία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με τον 26χρονο να αποφασίζει να μη συνεχίσει να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ριγκομπέρτ Σονγκ τιμώρησε τον Αντρέ Ονάνα, ο οποίος αρνήθηκε να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του και ο γκολκίπερ της Ίντερ αποφάσισε να φύγει από το Κατάρ και να μη συνεχίσει στην προσπάθεια της εθνικής Καμερούν.//

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022