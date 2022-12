O Μέσι πανηγύρισε με την μητέρα του (video)

O MVP του Μουντιάλ είχε μία άκρως τρυφερή και συγκινητική στιγμή, λίγο μετά την λήξη του τελικού κόντρα στην Γαλλία.

Η Αργεντινή επικράτησε στα πέναλτι της Γαλλίας με 4:2 κατακτώντας έτσι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο MVP του τουρνουά, πανηγύρισε μαζί με την μητέρα του. Με δάκρυα στα μάτια, η Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι τον αγκάλιασε σφιχτά και πανηγύρισε μαζί του.

Δείτε τις συγκινητικές στιγμές

Lionel Messi celebrating with his mom after winning the World Cup ❤️ pic.twitter.com/iBemV2ieT6

— BenchWarmers (@BeWarmers) December 18, 2022