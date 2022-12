Ο λόγος της διαμάχης Μπενζεμά – Ομοσπονδίας

Ένα από τα ζητήματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης τις τελευταίες ημέρες ήταν η κόντρα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γαλλική Ομοσπονδία, που οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του από το Κατάρ.

Ψάχνοντας το θέμα εις βάθος, η “L’ Equipe” αποκάλυψε το βασικό πρόβλημα που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, ο Καρίμ Μπενζεμά φέρεται να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έδειξε… απροθυμία στο να περιμένει να δει πως θα εξελιχθεί η αποκατάσταση του 34χρονου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γάλλος φορ τραυματίστηκε λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μαζί με τον γιατρό, Φρανκ Λε Γκαλ, «δεν έβλεπαν τον λόγο» να περιμένουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αυτή η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε όταν ο επιθετικός της Ρεάλ ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Για αυτό και ο ίδιος έκανε μερικές… επιθετικές αναρτήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Τέλος, τονίζεται ότι ο 54χρονος τεχνικός τα είχε… μαζεμένα στον Μπενζεμά επειδή δεν τον ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά την απονομή της χρυσής μπάλας.//

Το δημοσίευμα:

