Κορυφαίος Γάλλος σκόρερ ο Ζιρού!

Ο 36χρονος επιθετικός, άνοιξε το σκορ απέναντι στην Πολωνία για τη φάση των “16” του Μουντιάλ, με ένα πολύ ωραίο πλασέ και πέρασε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ των “τρικολόρ”.

Ο Ολιβιέ Ζιρού κατάφερε να γράψει ιστορία με το γκολ που σημείωσε στο 44ο λεπτό απέναντι στην Πολωνία, για τη φάση των “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κατάρ. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός πλάσαρε εύστοχα τον Σέζνι, μετά από ασίστ του Εμπαπέ και έφτασε τα 52 γκολ, ξεπερνόντας στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών τον Τιερί Ανρί, ο οποίος έχει 51.

Ο Ούγκο Γιορίς έφτασε στην κορυφή της λίστας των συμμετοχών, με την Εθνική Γαλλίας, τον Λιλιάν Τουράμ, με 142 εμφανίσεις και σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας του, θα γίνει ο πρώτος σε συμμετοχές, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους. Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ των Τιερί Ανρί και Φαμπιάν Μπαρτέζ, ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας (17).//

