Ινφαντίνο: «Το ποδόσφαιρο να μην παρασυρθεί από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαμάχες»

Με την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ να πλησιάζει, ο πρόεδρος της FIFA, απέστειλαν επιστολή στην οποία ζητά το ποδόσφαιρο να βρεθεί στο επίκεντρο.

Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ινφαντίνο και η Γενική Γραμματέας της FIFA, Φατμά Σαμούρα, έστειλαν επιστολή σε όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, ζητώντας τους να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο και να μην ασχοληθούν με τις διάφορες διαμάχες, που αφορούν στην χώρα υποδοχής, όπως τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή οι ανησυχίες, σχετικά με την μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Γνωρίζουμε πως το ποδόσφαιρο δεν ζει σε δικό του κόσμο και εξίσου γνωρίζουμε τις υπάρχουσες πολιτικές δυσκολίες ανά τον πλανήτη. Αλλά ας μην αφήσουμε το ποδόσφαιρο να παρασυρθεί από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαμάχες που υπάρχουν.

Στη FIFA προσπαθούμε να σεβόμαστε όλες τις απόψεις και τις πεποιθήσεις χωρίς να δίνουμε κάποιο ηθικό μάθημα στον υπόλοιπο κόσμο. Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις μας είναι η διαφορετικότητα, και ο σεβασμός της διαφορετικότητας σημαίνει αποδοχή», πρόσθεσε στην επιστολή της η FIFA, λέγοντας πως όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι στο Κατάρ «ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας ή σεξουαλικής προτίμησης».

