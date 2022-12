Η ιστορική απόκρουση του Μαρτίνες από την εξέδρα (video)

Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής πραγματοποίησε μια ανεπανάληπτη επέμβαση στην εκπνοή της παράτασης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Με το σκορ του τελικού στο 3:3 και το ρολόι να λέει… 123′, ο Ραντάλ Κόλο Μουανί βγήκε τετ α τετ με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο επιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης είχε ραντεβού με την ιστορία, ωστόσο νικήθηκε από τον πορτιέρε της Άστον Βίλα. Η απόκρουση του 30χρονου είναι ιστορική, μιας και άλλαξε κυριολεκτικά τη ροή ενός Μουντιάλ. Ο “ντίμπου” οδήγησε τον τελικό στα πέναλτι, όπου επίσης έκανε μια μεγάλη απόκρουση, ανεβάζοντας τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου.

Πολύ λίγες επεμβάσεις τερματοφυλάκων μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με την παρακάτω, βάσει σπουδαιότητας. Αυτές του Ίκερ Κασίγιας κόντρα στον Άριεν Ρόμπεν στην παράταση του τελικού του 2010 και του Τζιανλουίτζι Μπουφόν κόντρα στον Ζινεντίν Ζιντάν στην παράταση του τελικού του 2006 ενδεχομένως είναι οι μοναδικές.//

Δείτε την ιστορική απόκρουση, από την εξέδρα του “Lusail Stadium”:

This Emiliano Martinez save might go down as one of the best ever; 123rd minute of a World Cup final at 3-3! 🤯😮pic.twitter.com/JqItN0Ip51

— Bet9ja (@Bet9jaOfficial) December 18, 2022