H τέχνη της πιο ταλαντούχας φαβέλας που… τρελαίνει τον κόσμο!

Μπορεί η Αγγλία να δημιούργησε το ποδόσφαιρο, η Βραζιλία όμως είναι αυτή που αδιαμφισβήτητα το ανέδειξε όσο καμία άλλη. Η χώρα της σάμπα, “γεννά” παίκτες-μάγους, που… μιλούν στην μπάλα και δίνουν μια άλλη διάσταση στο άθλημα, δείχνοντας πως η αναζήτηση της τελειότητας επιφέρει το… ρομαντικό ποδόσφαιρο, ή αλλιώς “Jogo Bonito”.

Το να παίζεις ποδόσφαιρο με τα πόδια είναι ένα πράγμα, το να παίζεις όμως ποδόσφαιρο με την καρδιά είναι το… όμορφο παιχνίδι ή απλά “Jogo Bonito”! Δυο λέξεις που οποιαδήποτε στιγμή τις ακούς, σίγουρα αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι η… “σελεσάο”. Αυτό άλλωστε ανέδειξε η παρέα του Νεϊμάρ, στην αναμέτρηση κόντρα στη Νότια Κορέα. Το γήπεδο μετατράπηκε σε φιέστα, οι παίκτες του Τίτε σε χορευτές σάμπα, που με τις κινήσεις τους άφηναν άφωνους όλους όσοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Σκόραραν, πρόσφεραν θέαμα και πανηγύρισαν θριαμβευτικά την πρόκριση στους “8” καλύτερους του κόσμου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Κροατία, φτάνοντας ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους. Οι Βραζιλιάνοι ζουν, αναπνέουν και μιλούν για το ποδόσφαιρο. Μπορεί να πει κανείς πως το “έχουν στο αίμα τους”, είναι στην κουλτούρα τους, είναι ο συνδυασμός της σάμπα με μια μπάλα στα πόδια.

Με μπρίο, φαντασία και τον “εγκέφαλο στα πόδια”, σκοπός τους δεν είναι απλά η νίκη, αλλά το θέαμα, το σόου, η επίδειξη αίγλης και γοητείας με το επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί η άμυνα δεν χωράει στο mentalite της! Η “σελεσάο” ανέκαθεν ήταν η ομάδα που γοήτευε τα μάτια των θεατών. Αυτό το στυλ, έφερνε γκολ και νίκες, όμως έκανε την ομάδα ευάλωτη στο να… πληγωθεί στα μετόπισθεν. Kι έτσι άλλαξε. Μετά από χρόνια, η Εθνική Βραζιλίας, δεν θύμιζε με τίποτα την ομάδα του Πελέ, που είχε… φτερά στα πόδια. «Το ελεύθερο και εκφραστικό ποδόσφαιρο-σάμπα, που κάποτε συνδεόταν με τη Βραζιλία, έχει πεθάνει εδώ και καιρό» σκέφτονταν όλοι οι φίλοι του αθλήματος, βλέποντάς την στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Κι όμως, για πολλούς αυτό ήταν μια φυσική μετάβαση. Το αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Με την πλειονότητα των παικτών της Εθνικής ομάδας να αγωνίζονται σε Ευρωπαϊκούς συλλόγους, η επιρροή ήταν εμφανής.

