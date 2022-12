Φέλιξ: «Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ»

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του και αποκάλυψε πως τώρα το μυαλό του είναι αποκλειστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την Πορτογαλία.

Ο Ζοάο Φέλιξ, πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ελβετία, στη νίκη-πρόκριση με 6:1 και παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός δεν θέλησε να δώσει πολλές πληροφορίες, αναφέροντας πως αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ο μάνατζερ του δεν τον ενημερώνει σχετικά με το συμβαίνει και δεν θα ήθελε κιόλας. Κλείνοντας, τόνισε ότι χρειάζεται να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερο στο Μουντιάλ.//

João Félix on his future: “I’m completely focused on the World Cup. My agent doesn’t tell me anything about what’s going to happen, nor does he want to”. 👀🇵🇹 #transfers

“I need to be focused on the now to play a great tournament”. pic.twitter.com/05t665GSe8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022