Αγγλία: Η απόλυτη “λούζερ” των προημιτελικών

Ο χθεσινοβραδινός αποκλεισμός από τη Γαλλία έπεσε βαρύς στο νησί, μιας και για άλλη μία φορά άπαντες ήταν έτοιμοι για να… επιστρέψει το ποδόσφαιρο “σπίτι του” την άλλη Κυριακή μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Εν τέλει, ως συνήθως, τα “τρία λιοντάρια” έπεσαν… μαχόμενα.

Το χαμένο πέναλτι του Χάρι Κέιν στο 84ο λεπτό του προημιτελικού κράτησε το 2:1 υπέρ των “τρικολόρ” και τους χάρισε την πρόκριση. Από την άλλη, οι Άγγλοι είδαν άλλη μία πορεία τους που ξεκίνησε με μεγάλες βλέψεις να ολοκληρώνεται πρόωρα. Το εντυπωσιακό στοιχείο πάντως είναι πως ο χθεσινός αποκλεισμός είναι ο έβδομος της ιστορίας τους στα προημιτελικά. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τη συγκεκριμένη φάση των Παγκοσμίων Κυπέλλων.//

7 – This is the seventh time England have been eliminated from the quarter-final stages of the World Cup, more than any other side in the history of the competition. Heartbreak. pic.twitter.com/T8na9NtD6T

— OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2022