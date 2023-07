Η αρχή της… αναγέννησης της Αργεντινής! (video)

Σαν σήμερα (10/07) πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε η πιο πετυχημένη διετία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας από τη Λατινική Αμερική, μιας και ο Λιονέλ Μέσι την οδήγησε στην κατάκτηση του Copa America μέσα στη Βραζιλία.

Ήταν 10 Ιουλίου του 2021 όταν η Αργεντινή αντιμετώπιζε τη “σελεσάο” στο θρυλικό “Μαρακανά” για τον τελικό της διοργάνωσης. Ο 34χρονος -τότε- σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα έπαιζε τον τέταρτο τελικό Copa America της μεγάλης του καριέρας, έχοντας το “βαρύ” 0/3 στις πλάτες του. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να προσθέσετε και τον τελικό του Μουντιάλ του 2014, όταν η Γερμανία επικράτησε της “αλμπισελέστε”, στο ίδιο γήπεδο.

Το βάρος στους ώμους του Μέσι ήταν… τεράστιο. Η συγκεκριμένη ευκαιρία έμοιαζε να είναι και η τελευταία του για να κατακτήσει έναν από τους δύο σημαντικότερους τίτλους που μπορεί με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Αντίπαλος η οικοδέσποινα Βραζιλία, με το καθεστώς του κορωνοϊού να μην επιτρέπει παρά μόλις λίγες χιλιάδες οπαδούς να βρεθούν στις εξέδρες.

Με τον Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της, η Αργεντινή παρουσίαζε πλέον μια πολύ διαφορετική εικόνα στο χορτάρι. Σοβαρότητα, αρχές στο παιχνίδι της, πλάνο και επαγγελματισμός ήταν μόνο μερικά από τα στοιχεία που διέθετε. Σε αυτά προσθέστε και το πάθος όλων των παικτών, για να καταφέρουν να βοηθήσουν το είδωλό τους να γευτεί την απόλυτη χαρά. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε μια εξαιρετική εμφάνιση στο “ναό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου”, με τον Άνχελ Ντι Μαρία -ως συνήθως- να σκοράρει και το 1:0 να μένει έως το φινάλε.

Το σφύριγμα της λήξης ήρθε, ο Λιονέλ Μέσι γονάτισε στο χορτάρι του “Μαρακανά“, με ένα ανεπανάληπτα τεράστιο βάρος να φεύγει πια από τους ώμους του. Μετά από 16 χρόνια με την Εθνική είχε εκπληρώσει την… προφητεία. Της χάρισε έναν τίτλο, τον οποίο μάλιστα δεν είχε κατακτήσει ποτέ ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ήταν μάλιστα ο πρώτος μετά από το μακρινό 1993. Ωστόσο, η συγκεκριμένη στιγμή εν τέλει απεδέχθη ιστορική όχι επειδή ο “GOAT” σήκωσε το τρόπαιο, αλλά διότι αποτέλεσε την αρχή μιας… ιστορικής διετίας για την “αλμπισελέστε”.

Στους 18 μήνες που ακολούθησαν την κατάκτηση του Copa America ήρθαν άλλοι δύο τίτλοι. Πρώτα το “Finalissima“, με το εμφατικό 3:0 επί της Ιταλίας στο “Γουέμπλεϊ“. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα απίθανο σερί αγώνων χωρίς ήττα, το οποίος όμως σταμάτησε στους 36, μετά το “σοκ” από τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μάλλον η απώλεια αυτού του σερί ήταν ευεργετική όμως, διότι στη συνέχεια η Αργεντινή ξεκίνησε ένα καινούργιο, αυτή τη φορά έξι αγώνων, φτάνοντας ως την κατάκτηση του κορυφαίου τουρνουά στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ίσως όμως τίποτα απ’ όλα αυτά να μην είχε συμβεί, αν δεν είχε προηγηθεί η παρακάτω στιγμή:

Exactly 2 years from this unforgettable feeling.

Messi’s first trophy with Argentina, Argentina’s first trophy in 28 years and on top of that, against Brazil, in Brazil, At Maracanã. 🫶

💙🇦🇷🏆pic.twitter.com/X5rxUlv3kX

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 10, 2023