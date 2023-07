Τέλος ο Πισάρο από την Ίντερ Μαϊάμι | Έρχεται Ελλάδα για την ΑΕΚ

Σημαντική εξέλιξη για τον μεταγραφικό στόχο της “Ένωσης”, αφού ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την αμερικανική ομάδα!



Τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ίντερ Μαϊάμι εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για την λύση της συνεργασίας της με τον Ροντόλφο Πισάρο, o οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται αύριο (16/7) στην Αθήνα. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι αρχικά για δύο χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη έτος.

Club has agreed to mutually terminate the contract of midfielder Rodolfo Pizarro: https://t.co/ARRmdBwK3X pic.twitter.com/XQijfPqKl6

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023