Στους Σακραμέντο Κινγκς ο Βεζένκοφ!

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έδωσε τα χέρια με τους Κινγκς, αποχαιρετά τον Πειραιά και γίνεται κάτοικος Σακραμέντο για τρία χρόνια και 20 εκατομμύρια δολάρια, θέλοντας να κυνηγήσει το όνειρό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε τελικά την απόφαση να αφήσει τον Πειραιά για το Σακραμέντο. Ο MVP της περσινής EuroLeague με τον Ολυμπιακό, θέλει να… κυνηγήσει το μεγάλο όνειρο του NBA και δέχτηκε την άκρως δελεαστική πρόταση των Κινγκς.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ θα πάρει 20 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια στους “Βασιλιάδες” και θα… κυνηγήσει το όνειρό του στο ΝΒΑ, απέναντι στους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θα πάρει 1.500.000 δολάρια για το buyout του Βεζένκοφ, ο οποίος πρέπει να πληρώσει το 50% του ποσού, καθώς το NBA επιτρέπει στους οργανισμούς του να καλύψουν μόλις 750.000 δολάρια ως Excluded International Player Payment.

Στη φετινή σεζόν, ο Βεζένκοφ… έσπασε όλα τα κοντέρ και αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με 17.6 πόντους και 7.5 ριμπάουντ μέσο όρο.//Λ.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023