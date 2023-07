Qualifying Ουγγαρίας: Poleman ο Χάμιλτον, 18ος ο Ράσελ με την Mercedes!

Την πρώτη θέση του grid κατέκτησε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, σημειώνοντας την 104η pole της καριέρας του, την στιγμή που η στρατηγική των “Ασημένιων Βελών” έριξε στο “καναβάτσο” τον νεαρό ομόσταυλό του. Εκτός Q1 και ο Σάινθ της Ferrari! Εξαιρετικές οι McLaren.

Ο Λιούις Χάμιλτον θα ηγηθεί της “κούρσας” στο Hungaroring, το οποίο ανανέωσε την συμφωνία του με το καλεντάρι της Formula 1 και θα βρίσκεται εκεί μέχρι το 2032.

BREAKING: The Hungarian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2032!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/8xiO9y5Ooc

— Formula 1 (@F1) July 22, 2023