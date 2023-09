“Ερυθρόλευκος” ξανά και με τη… βούλα ο Ποντένσε

Οι Πειραιώτες ενεργοποίησαν την βόμβα και έκαναν δικό τους στις… καθυστερήσεις τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που επέστρεψε στον Πειραιά έπειτα από 3,5 χρόνια.

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση στην… εκπνοή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέκτησε με τη μορφή δανεισμού τον Ντάνιελ Ποντένσε και ολοκλήρωσε τη βόμβα, μόλις λίγη ώρα πριν τη λήξη της προθεσμίας για την Ευρωπαϊκή λίστα.

Οι “ερυθρόλευκοι” με ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό τους καλωσόρισαν και πάλι τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό στην ομάδα, κάνοντας το… μπαμ.

