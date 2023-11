Πήρε το “θρίλερ” το Ντένβερ | Επεισοδιακή νίκη για τους Τίμπεργουλβς

Μετά από ένα ματς για… γερά νεύρα και αποβολές, η Μινεσότα επικράτησε των Γουόριορς, ενώ κομβική νίκη στο τέλος πανηγύρισαν οι Νάγκετς με τον Γιόκιτς να δεσπόζει με την εμφάνισή του.

Νιού Όρλεαν Πέλικανς – Ντάλας Μάβερικς 131-110

Oι Πέλικανς… διέλυσαν τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με 33 πόντους διαφορά, επικρατώντας στο τέλος με 131-110 για το In-season tournament, σταματώντας έτσι την… ξέφρενη πορεία των “Μαβς” του Ίρβινγκ και του Ντόντσιτς.

Κορυφαίοι για τους “Πελεκάνους” ήταν οι Μπράντον Ίνγκραμ και Τζόρνταν Χόκινς που σκόραραν από 25 πόντους έκαστος, ενώ οι Ζάιον Γουίλιαμσον και Χερμπ Τζόουνς πρόσθεσαν από 19 πόντους. Για το Ντάλας ξεχώρισε ο Καϊρί Ίρβινγκ και ο Τιμ Χάρνταγουεϊ με 17 πόντους, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους μετρώντας 5/16 προσπάθειες.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-26, 70-54, 114-85, 131-110

ΠΕΛΙΚΑΝΣ: Γουίλιαμσον 19 (7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ίνγκραμ 25 (1/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τζόουνς 19 (2 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Βαλαντσιούνας 6, Ντάνιελς 10 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Ράιαν 6 (2), Ρόμπινσον-Ερλ 3 (1), Μάρσαλ 16 (1), Ζέλερ, Λιούις 2, Σίμπορν, Χόκινς 25 (5/12 τρίποντα)

ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Γουίλιαμς 10 (3), Τζόουνς 7 (1), Λάιβλι 4 (9 ριμπάουντ), Ίρβινγκ 17 (3/7 τρίποντα, 6 ασίστ), Ίρβινγκ 17 (3/7 τρίποντα, 6 ασίστ), Ντόντσιτς 16 (3/5 τρίποντα), Χολμς 6 (7 ριμπάουντ), Πρόσπερ 6 (1), Χάρνταγουεϊ 17 (3/9 τρίποντα), Πάουελ 4, Κάρι 3, Γκριν 2, Έξουμ 9, Χάρντι 9 (4/12 σουτ)

Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 115-99

Mία εύκολη νίκη πανηγύρισαν στο “σπίτι” τους οι Γιούτα Τζαζ για το In-season tournament, καθώς επιβλήθηκαν άνετα με 115-99 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οι οποίοι δεν είχαν τον Μπρόγκντον στη διάθεσή τους.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Κλάρκσον, ο οποίος “σταμάτησε” στους 30 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος είχε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα, ξεχώρισε ο Τζέραμι Γκραντ με 26 πόντους και ο “διπλός” ΝτΆντρε Έιτον με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 101-104

Μετά από μία… επεισοδιακή αναμέτρηση, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 104-101 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την σύρραξη που οδήγησε στις αποβολές των Τόμπσον, Γκριν και ΜακΝτάνιελς.

Συγκεκριμένα, το ματς μόλις στο δεύτερο λεπτό του έγινε… ρινγκ, καθώς υπήρξε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στον Κλέι Τόμσον και τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς. Αμφότεροι αποβλήθηκαν, όπως και ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος ενεπλάκη στο… επεισόδιο.

