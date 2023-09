Παναθηναϊκός: Ενσωματώθηκαν ο Χουάντσο και ο Λεσόρ

Τα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του “τριφυλλιού” έπιασαν δουλειά στο γήπεδο, καθώς μπαίνουν στο στάδιο προετοιμασίας του ρόστερ για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν, μαζί με δυο ακόμα παίκτες.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ πάτησαν το παρκέ του ΟΑΚΑ, καθώς είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό για την νέα αγωνιστική χρονιά, στις υποχρεώσεις της ομάδας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μαζί με τους δυο ξένους διεθνείς, εντάχθηκαν και ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Δημήτρης Μωραΐτης, οι οποίοι όπως ήταν γνωστό τις προηγούμενες μέρες, θα καθυστερούσαν την ένταξη τους στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν λόγω του Mundobasket . Το μόνο που μένει για να κλείσει το ρόστερ της προετοιμασίας, είναι να ενταχθεί και ο Ντίνος Μήτογλου, καθώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού που έχει στο δάχτυλο του χεριού του.//ΓΡ.

