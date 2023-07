Πάει για το “κόλπο γκρόσο” με Εμπαπέ η Λίβερπουλ!

Ένα δημοσίευμα στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας έρχεται να βάλει… φωτιά στη θερινή μεταγραφική περίοδο, μιας και εμπλέκει την ομάδα του “Μέρσεϊσαϊντ” με τον Γάλλο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η “Mirror” αναφέρει ότι αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ απέρριψε μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ, που θα συνέτριβε κάθε παγκόσμιο ρεκόρ, η Λίβερπουλ ξεκίνησε συζητήσεις με την Παρί για μεταγραφή του διεθνή επιθετικού, με τη μορφή του δανεισμού.

Οι Παριζιάνοι ακόμα διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ο Εμπαπέ αρνήθηκε να μπει σε συζητήσεις με την Αλ Χιλάλ, ενώ οι ίδιοι είχαν αποδεχθεί τη… στρατοσφαιρική πρόταση των 259 εκατομμυρίων λιρών για τον άσο της. Επίσης, φοβούνται ότι θα χάσουν τον κορυφαίο παίκτη τους χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα σε 12 μήνες, οπότε και λήγει το συμβόλαιό του, καθώς θεωρούν ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να προσφέρει στον Εμπαπέ έναν μονοετή δανεισμό, που θα τον απεμπλέξει από την Παρί και τη δυσμένεια στην οποία έχει περιπέσει, θα φέρει μετρητά στο σύλλογό του και θα δώσει τη δυνατότητα στον 24χρονο επιθετικό να ολοκληρώσει τη μετακίνηση των ονείρων του στη Μαδρίτη.

Οι “κόκκινοι” έχουν ενθαρρυνθεί από τον σεβασμό του παίκτη για το σύλλογο του “Άνφιλντ” και το γεγονός ότι η μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί -επίσης και ατζέντης του– είναι φανατική οπαδός του Γιούργκεν Κλοπ.

How Liverpool could line up with Kylian Mbappe as stunning transfer talks opened with PSGhttps://t.co/9yiNeyp4PI pic.twitter.com/Cg1XH7RTZI

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 29, 2023