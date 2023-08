Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στέλνει τον Πόνσε στην ΑΕΚ!

Πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή φέρεται να βρίσκεται η “ένωση”, μιας και ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας για την επιστροφή του Αργεντινού επιθετικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσίευσε την πληροφορία ότι η ΑΕΚ ετοιμάζεται να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Εζεκιέλ Πόνσε. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η ελληνική ομάδα είναι πολύ κοντά στο “deal” με την Έλτσε για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Κάπως έτσι, αναμένεται να υπάρξουν νεότερα τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αργεντίνος είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2018-2019 στην “ένωση”, με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα. Μάλιστα, είχε συμμετοχές και στους ομίλους του Champions League. Συνολικά είχε μετρήσει 43 συμμετοχές με 21 γκολ και 4 ασίστ.//Α.

Το δημοσίευμα:

AEK Athens are closing in on deal to sign Argentine striker Ezequiel Ponce from Elche 🇦🇷🇬🇷 #transfers

Deal being finalised between the two clubs. pic.twitter.com/Rln0TysqXb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023