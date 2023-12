O Χαλιμπέρτον συνεχίζει να… οδηγεί τους Πέισερς | Άποντος ο Βεζένκοφ στην ήττα των Κινγκς

Δεν έφτασε η εξαιρετική εμφάνιση των Φοξ και Σαμπόνις για το Σακραμέντο που ηττήθηκε από το Πόρτλαντ, ενώ σπουδαία ήταν η επικράτηση της Ιντιάνα στην έδρα των Ρόκετς.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 130-113

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη συνεχίζεται με πλούσιο θέαμα και αμείωτο ενδιαφέρον. Οι Σακραμέντο Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και γνώρισαν την ήττα με 130-113. Έτσι, το Πόρτλαντ ανέβηκε στο 8-21 και πήρε… ανάσα, τη στιγμή που οι “Βασιλιάδες” υποχώρησαν στο 17-12 και έπεσαν στην 6η θέση της κατάταξης στη Δύση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ανφέρνι Σίμονς, ο οποίος “σταμάτησε” στους 29 πόντους με 5/12 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Ρουθ, ο οποίος “άγγιξε” το double-double με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ. Εξαιρετική ήταν η παρουσία του Μάλκολμ Μπρόγκντον, ο οποίος είχε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο “rookie” Χέντερσον, έφτασε στη “διπλή” εμφάνιση με 17 πόντους και 11 ασίστ.

Για το Σακραμέντο, διακρίθηκε ο ΝτιΆαρον Φοξ, ο οποίος τελείωσε το ματς στους 43 πόντους, τα 8 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ έχοντας 7/15 τρίποντα. Την προσπάθειά του συμπλήρωσε ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος κυριάρχησε στη ρακέτα με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ που όμως… δεν έφτασαν για τους Κινγκς. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε για περίπου 9 λεπτά και δεν κατάφερε να σκοράρει, έχοντας 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ με 0/3 τρίποντα.

