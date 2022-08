«Μίνιμουμ οκτώ εβδομάδες στα “πιτς” ο Γιαννούλης»

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για τον Έλληνα αριστερό μπακ που τραυματίστηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση της Νόριτς κόντρα στη Γουίγκαν και πλέον θα του πάρει αρκετό καιρό για να επιστρέψει στο χορτάρι.

Στην πρεμιέρα της Νόριτς μπροστά στο κοινό της ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αστράγαλό, με τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ να σφαδάζει από τον πόνο.

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 56ο λεπτό, στον αγώνα κόντρα στη Γουίγκαν, στην προσπάθεια του να κάνει τάκλιν στον Λανγκ, ο Γιαννούλης γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του παγώνοντας το “Κάροου Ρόουντ”.

Ο προπονητής της ομάδας, Ντιν Σμιθ, δήλωσε πως ο 26χρονος θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες. «Είναι ένας τραυματισμός στους συνδέσμους, οπότε θα πάει να δει έναν ειδικό και θα μάθουμε περισσότερα από εκεί» είπε ο Σμιθ. Όπως είναι λογικό, ο Γιαννούλης θα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμος και για τους επόμενους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας.

🗣 DS: “Dimi will be out for a minimum of eight weeks.

“It’s a ligament injury, so he’s going to see a specialist and we’ll know more from there.”#NCFC pic.twitter.com/o1Cb6M2YBz

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 8, 2022