Μέιντστοουν: Από τη χρεοκοπία στο… θαύμα

Η νίκη-πρόκριση της Μέιντστοουν στο “Πόρτμαν Ρόουντ” κόντρα στην Ίπσουιτς Τάουν ήταν η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, μέχρι την επόμενη.

Η Μέιντστοουν είναι τέταρτη στη National League South, την έκτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ η Ίπσουιτς είναι 98 θέσεις πιο πάνω.

Ωστόσο, η ομάδα του Τζορτζ Ελοκόμπι πέτυχε κάτι ανεπανάληπτο, με πρωταγωνιστές ανθρώπους των οποίων οι ιστορίες αξίζουν να ειπωθούν.

Η Μέιντστοουν ιδρύθηκε το 1897 και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της σε non-League κατηγορίες. Κέρδισαν την άνοδο στην Τέταρτη Κατηγορία (τώρα League Two) το 1989 και έφτασαν στα πλέι οφ εκείνη τη σεζόν, όπου και ηττήθηκαν από την Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ στους ημιτελικούς.

Το 1992, ο σύλλογος εκκαθαρίστηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων και αποσύρθηκε από τη Football League. Μετονομάστηκαν αργότερα το ίδιο έτος, αρχικά ως Maidstone Invicta, πριν υιοθετήσουν ξανά το όνομα Maidstone United το 1995. Σε αυτό το σημείο, έπαιζαν στην Premier Division της Kent County League (δηλαδή στην 10η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου).

Παρά τα ταραχώδη πρώτα χρόνια, η Μέιντστοουν πάλεψε στα κατώτερα πρωταθλήματα μέχρι να φτάσει στην National League το 2016 και τώρα βρίσκεται στην έκτη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό της την περασμένη σεζόν.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν του Κυπέλλου Αγγλίας έχει αναδείξει μια πληθώρα ιστοριών, τόσο γύρω από τον σύλλογο όσο και μέσα στην ίδια την ομάδα.

Ο τερματοφύλακας Λούκας Κοβολάν είναι πρώην διεθνής με την “Σελεσάο” κάτω των 20 ετών, έχοντας για συμπαίκτες τους Φιλίπε Κουτίνιο και Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ενώ έπαιζε για τη Βάσκο ντα Γκάμα στη Βραζιλία.

Ο 32χρονος, που ήταν ο MVP της Μέιντστοουν στον αγώνα εναντίον της Ίπσουιτς, κάνοντας μια σειρά από αποκρούσεις για να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Ο αρχηγός Γκάβιν Χόιτ πέρασε από την ακαδημία νέων της Άρσεναλ μαζί με τον αδερφό του Τζάστιν, ο οποίος έκανε 66 εμφανίσεις με τους “κανονιέρηδες”.

Ο Σαμ Κορν, ο οποίος πέτυχε γκολ κόντρα στην Ίπσουιτς, σκόραρε επίσης εναντίον της Μπάροου (ομάδα της League Two) και της Στίβενεϊτζ (ομάδα της League One) κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής σειράς Κυπέλλου για τη Μέιντστοουν.

Ο μέσος Σαμ Μπόουν ξεπέρασε τον καρκίνο των όρχεων ως 18χρονος λίγο μετά την αποχώρησή του από την Τσάρλτον Αθλέτικ από τη League One. Έγινε μέλος της Μέιντστοουν τον Ιανουάριο του 2023.

Ο 23χρονος επιθετικός Τίμι Έιμπραχαμ είναι ο μικρότερος αδερφός του Άγγλου διεθνή στράικερ της Ρόμα, Τάμι.

Ο βοηθός προπονητή, Κρεγκ Φάγκαν, έκανε 69 εμφανίσεις στην Premier League κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε Μπέρμιγχαμ Σίτι, Ντέρμπι Κάουντι και Χαλ Σίτι.

Και μετά υπάρχει ο… μουσικός σύνδεσμος.

Πριν από τον αγώνα με την Ίπσουιτς, ο Βρετανός ποπ σταρ Τζέιμς Άρθουρ είπε: «Σε στηρίζω (Μέιντστοουν) το Σάββατο (27/01) εναντίον της Ίπσουιτς. Κυρίως γιατί θέλουμε να πάμε κόντρα στον Εντ Σίραν.

Είχε πάρα πολλές επιτυχίες στην καριέρα του και θέλω να του ρίξω μία ή δύο. Έχω παίξει στο γήπεδό σας μερικές φορές. Σκόραρα ακόμη και πέναλτι με τακουνάκι. Αν με χρειάζεστε, είμαι εδώ. Καλή τύχη!».

Δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση από τον οπαδό της Ίπσουιτς και γνωστό Άγγλο τραγουδιστή, Εντ Σίραν.

Ωστόσο, είναι ο Τζορτζ Ελοκόμπι που κλέβει τις εντυπώσεις και έχει μπει στις καρδιές όλων των φίλων της Μέιντστοουν.

Ο 37χρονος τελείωσε την καριέρα του ως παίκτης της Μέιντστοουν στο τέλος της σεζόν 2021-22, πριν γίνει προπονητής τον Μάρτιο του 2023. Θαυμάζεται ακόμη από τους οπαδούς της Γουλβς για την απίστευτη σωματική διάπλαση, τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

We are SO pleased for you, @georgeelokobi 💛

Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τον Ελοκόμπι μαζί με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του να απευθύνονται στους οπαδούς της Μέιντστοουν που είχαν ταξιδέψει από το Κεντ στο Σάφολκ για τον αγώνα με την Ίπσουιτς.

Get a load of this speech from George Elokobi to Maidstone fans before the game at Portman Road yesterday.

What a way to involve your supporters!

What a way to involve your supporters! pic.twitter.com/NMqtIeJolg

— Football Ramble (@FootballRamble) January 28, 2024