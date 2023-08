Με Μπιέλ η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ντιέγκο Μαρτίνεθ για τον αγώνα ρεβάνς απέναντι στην Τσουκαρίτσκι, στο πλαίσιο των playoff του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός, έκανε γνωστούς τους εκλεκτούς που θα ξεκινήσουν απέναντι στην Τσουκαρίτσκι, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα playoff του Europa League.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Βρουσάι, Ρέτσος, Φρέιρε, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης, Μασούρας, Μπιελ, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against FK Čukarički is powered by @stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #CUKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/AlWMHv0Pbt

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2023