Η “ερυθρόλευκη” ενδεκάδα

Ο Κάρλος Κορμπεράν γνωστοποίησε τους έντεκα “εκλεκτούς” για την σημερινή (15/09) αναμέτρηση κόντρα στη Φράιμπουργκ για τη δεύτερη “στροφή” των ομίλων του Europa League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγο (19:45) τη Φράιμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League και λίγο πριν τη σέντρα του ματς, οι “ερυθρόλευκοι” γνωστοποίησαν την αρχική τους ενδεκάδα.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με 4-2-3-1, έχοντας κάτω από την εστία τους τον Βατσλίκ, ενώ στην άμυνά τους θα έχουν τους Μπα, Σισέ στο κέντρο της άμυνας και Βρσάλικο με Ρέτσο στα άκρα. Οι Εμβιλά και Μπουχαλάκης θα βρίσκονται στον άξονα της ομάδας, ενώ ο Πιέλ θα αγωνιστεί ως “δεκάρι”. Οι Μπόουλερ και Μασούρας θα κινηθούν ως εξτρέμ, με προωθημένο τον Ουί-τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Βατσλίκ, Μπα, Σισέ, Ρέτσος, Βρσάλικο, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Μπιέλ, Μασούρας, Ουί-Τζο.

Στον πάγκο:

Τζολάκης, Κούντε, Αραμπί, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Βρουσάι, Άβιλα, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Γκάρι Ροντρίγκες.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against @scfreiburg! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYSCF #Football #LineUp pic.twitter.com/panKgusYGe

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 15, 2022