Η Κροατία πήρε τον… τελικό της παρηγοριάς

Η… παρέα του Λούκα Μόντριτς επικράτησε με 2:1 του Μαρόκου στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κατέκτησε το “χάλκινο” μετάλλιο. Σε ένα παιχνίδι με δύο εντελώς… διαφορετικά ημίχρονα, η “χρβάτσκα” κατάφερε να πάρει τη νίκη και να φύγει από το Κατάρ με “γλυκόπικρη” γεύση.

O ΑΓΩΝΑΣ

Στο 7ο λεπτό η Κροατία άνοιξε το σκορ, με εξαιρετική “κομπίνα” σε εκτέλεση φάουλ. Ο Μάιερ σέντραρε στην περιοχή, ο Σούταλο γύρισε με το κεφάλι στον Γκβάρντιολ, ο οποίος με δεύτερη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το Μαρόκο απάντησε άμεσα με το ίδιο… νόμισμα και ισοφάρισε στο 9ο λεπτό. Ο Ζιγιέχ εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Μάιερ έκανε κακό διώξιμο και ο Νταρί σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, προλαβαίνοντας την έξοδο του Λιβάκοβιτς. Το παιχνίδι είχε υψηλό ρυθμό στο ξεκίνημα του, με την Κροατία να έχει την μπάλα στα πόδια της για περισσότερη ώρα και να προσπαθεί να πετύχει και δεύτερο γκολ. Στο 18′, μετά από φάση διαρκείας, ο Πέρισιτς βρήκε τον Κράμαριτς στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και ο Μπόνο μπλόκαρε εύκολα. Στο 24ο λεπτό ο Μόντριτς απέφυγε με συνεχείς προσποιήσεις τον Σαμπιρί, επιχείρησε ένα σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως ο Μπόνο απομάκρυνε με δυσκολία. Στο 42′, οι Κροάτες γύρισαν ωραία την μπάλα στην περιοχή, ο Λιβάγια βρήκε τον Όρσιτς, ο οποίος με ένα πανέμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Croatia hold the lead after the first half ⏸️#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022