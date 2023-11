Η Γαλλία των… πολλών ρεκόρ

Οι “τρικολόρ” δημιούργησαν την πιο… ιστορική τους νύχτα, επικρατώντας 14-0 του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024, σε ένα θέαμα δίχως προηγούμενο.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ μπήκε στην “Alianz Riviera” του Νις με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το απόλυτο σφυροκόπημα και το εμφατικό 7-0 για τη Γαλλία ενώ, οι “τρικολόρ” πέτυχαν άλλα… τόσα και στο δεύτερο για να γράψουν το 14-0 και… ιστορία.

Η διαστημική Γαλλία χτύπησε δίχως έλεος το Γιβραλτάρ και έβαλε τη σημαία της στη Βίβλο των ρεκόρ. Ξεπέρασε το ρεκόρ που κατείχε έως σήμερα η Γερμανία, η οποία τον Σεπτέμβρη του 2006 επικράτησε του Σαν Μαρίνο με 13-0. Παράλληλα, έσπασε το 10-0 με το οποίο είχε επικρατήσει στις 11 Σεπτεμβρίου του 1995 επί του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ζαΐρ-Εμερί (17 ετών και 255 ημερών) έγινε ο 1ος νεαρότερος σκόρερ μεταπολεμικά και 2ος πίσω από τον Μορίς Γκαστιγκέ, που σκόραρε κόντρα στην Ελβετία στις 8 Μαρτίου 1914 (17 ετών και 156 ημερών).

Οι “τρικολόρ” σκόραραν 7 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που το καταφέρνει σε αγώνα προκριματικών Euro.

Από τη λίστα των… ρεκόρ δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ, πέτυχε χατ-τρικ και έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας, φτάνοντας τα 47 γκολ και μάλιστα ξεπέρασε τον Αντουάν Γκριεζμάν. Eπίσης, ο άσος της Παρί, άφησε πίσω του τους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεϊμάρ σκοράροντας 300 τέρματα σε όλη την καριέρα του πριν κλείσει τα 25.

