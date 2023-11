Επιτυχημένη η επέμβαση στον Ερνανγκόμεθ

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού πέρασε σήμερα (8/11) το πρωί την πόρτα του χειρουργείου, λόγω κατάγματος στο αριστερό χέρι και η “πράσινη” ΚΑΕ ενημέρωσε πως όλα πήγαν καλά.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην ενεργό δράση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος τραυματίστηκε σε προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (7/11). Ο 28χρονος άσος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού.

Την επόμενη κιόλας μέρα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για δύο μήνες. Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όλα πήγαν καλά στην επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο Ισπανός.//ΜΠ.

Ο @juanchiviris41 υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/11), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο μικρό δάκτυλο του αριστερού του χεριού από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, Νικόλαο Σούρα, και τον γιατρό της ομάδας μας, Αθανάσιο Κονίδη.

